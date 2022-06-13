2022/06/13 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، معاودة استخدام الاجواء الجوية العراقية من قبل الخطوط الجوية الوطنية الامريكية.

وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الخطوط الجوية الوطنية الامريكيةAmerican Airlines عاودت استخدام الاجواء الجوية العراقية بالعبور الى جهاتها المقصودة بعد انقطاع عدة سنوات".

وبينت أنها "ترحب بجميع شركات الطيران العالمية والمحلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية الوطنية الامريكية تعاود استخدام الاجواء الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية الوطنية الامريكية تعاود استخدام الاجواء الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).