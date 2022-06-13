بايدن: التضخم الأمريكي قد يستمر لفترة بسبب ارتفاع أسعار النفط

2022/06/13 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن التضخم في البلاد قد يستمر "لبعض الوقت"، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ضغوط الأسعار سياسيا تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

وقال بايدن خلال مشاركته في حدث لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي في بيفرلي هيلز: "سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت..



سيتراجع تدريجيا ولكن سنعيش معه لفترة من الوقت".

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن التضخم في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى منذ 40 عاما بنسبة 8.6٪ في الاثني عشر شهرا حتى مايو، حيث سجلت أسعار البنزين مستوى قياسي وارتفعت تكلفة الغذاء

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