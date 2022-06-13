الزوراء يقلب الطاولة على الجوية بنتيجة (2-1)

2022/06/13 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حقق فريق نادي الزوراء فوزاً ثمينا بعد تغلبه على فريق القوة الجوية بهدفين لهدف في المباراة المؤهلة لدوري نصف نهائي كأس العراق، والتي جرت في ملعب الشعب الدولي، بعد أن قلب الزوراء الطاولة على فريق القوة الجوية الذي كان متقدماً طيلة الشوط الاول.

وسجل فريق القوة الجوية اولاً عن طريق لاعبه صفاء هادي في الدقيقة 7 من الشوط الاول، وجاء هدف التعديل للزوراء بنيران صديقة عندما سجل مدافع القوة الجوية ميثم جبار هدف في مرمى فريقه بالخطأ عند الدقيقة 65، وقبل نهاية المباراة سجل مازن فياض الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بفوز الزوراء 2-1.

وتأهلت فرق الكرخ وزاخو والكهرباء الى جانب الزوراء اليوم الى دور نصف نهائي كاس العراق بكرة القدم .

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