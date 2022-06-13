2022/06/13 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ علي: هذا هو هدف الصدر من الانسحاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/13 | 22:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: هذا هو هدف الصدر من الانسحاب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي: هذا هو هدف الصدر من الانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).