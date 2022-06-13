2022/06/13 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ان فتوى الجهاد الكفائي كان لها الأثر الكبير في النصر على تنظيم داعش الإرهابي.وقال رسول في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكثير من الذين استشهدوا خلال المعارك ضد الارهاب لم يدونوا اسمائهم في قوائم التطوع بعد فتوى الجهاد الكفائي، في وقت ان الارهاب كان يبعد عن بغداد 50كم او اقل".واضاف ان "فتوى الجهاد لم تكن لطائفة او ديانة او قومية بل شملت جميع الطوائف في العراق"، مشيرا الى ان "هذه الفتوى كان لها الاثر الكبير في الانتصار على داعش".واشار الى ان "اصعب الادوار كانت تعطى للحشد الشعبي خلال المعارك ضد الارهاب"، مبينا ان "الاراضي العراقية تحررت خلال 3 سنوات وشهرين ".وبين ان "اهم التحديات التي واجهت القوات الامنية هو القتال داخل المناطق السكنية وكيفية التمييز بين المواطن البسيط وعناصر داعش"، لافتا الى ان "الاعلام هو نصف المعركة، حيث ان هناك مواقع للتواصل الاجتماعي اسقطت داعش اعلاميا وانهارت هذه العصابات".وبين ان "الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية ساندة للقوات المسلحة العراقية"، لافتا الى ان "هناك العديد من الدول التي ساندت العراق في حربه ضد الارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: فتوى الجهاد الكفائي كان لها الأثر الكبير في النصر على داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: فتوى الجهاد الكفائي كان لها الأثر الكبير في النصر على داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).