2022/06/13 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسة الشهداء تبدأ المرحلة الثانية للبحث عن رفات شهداء سبايكر الفيّاض: لن نسمح بإسقاط الدولة أو نكون طرفاً في أي معركة سياسية بغداد – قصي منذر أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن فتوى الجهاد الكفائي غيّرت مسار الأحداث وصنعت الأمة في العراق، فيما أشار الى أن الحشد الشعبي لن يكون طرفاً بأي معركة […]

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