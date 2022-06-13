2022/06/13 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملك عبد الله والحلبوسي يجدّدان الحرص على توسيع التعاون عمان – رند الهاشمي جدد الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الحرص على توسيع افاق التعاون الثنائي بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملك عبد الله وولي عهده الحسين بن عبد الله، استقبلا في عمان ، الحلبوسي والوفد المرافق له ،وجرى […]

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