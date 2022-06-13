2022/06/13 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يطمئن الشارع وسط توقّع إلتحاق نواب الديمقراطي بركب الصدريين بغداد – فائز جواد اثارت خطوة ،استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب بدعوة من السيد مقتدى الصدر ،صدمة للاوساط السياسية والشعبية ،برغم انها كانت متوقعة من قبل اطراف الانسداد التي اكدت انها بذلت ما في وسعها لثني الصدر عن هذا الخطوة،فيما طمأن رئيس البرلمان […]

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