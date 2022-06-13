كتائب حزب الله: فتوى المرجعية وحدت الكلمة والموقف وانقذت الشعب من خبث صهيواميركي

2022/06/13 | 22:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ثمنت كتائب حزب الله، فتوى المرجعية الدينية للقضاء على الارهاب وتحرير الارض العراقية من دنس داعش الاجرامي، مؤكدة ان الفتوى وحدت الكلمة والموقف وانقذت الشعب من خبث صهيواميركي.وذكر بيان للكتائب تلقته /المعلومة/، اننا “نعيش أجواء فتوى الجهاد الكفائي، ونستذكر بفَخرٍ واعتزازٍ ذلك النداء الإلهيّ الذي شكّل مُنعطفًا حقيقيًّا لنُصرة بلدنا العزيز بعد […]

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