"تدمير" جسور سيفيرودونتسك".. معركة المعابر تحدد مصير أوكرانيا

2022/06/13 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم منطقة لوغانسك في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، سيرهي هايداي، الإثنين، تدمير الجسور الثلاثة المؤدية إلى مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة

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