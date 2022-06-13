2022/06/13 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sdrQ36BrdLM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشعان الجبوري في ضيافة نجم الربيعي الجزء - 2 | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشعان الجبوري في ضيافة نجم الربيعي الجزء - 2 | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).