2022/06/13 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ “يخلق من الشبه أربعين”..عبارة تتردد للإشارة إلى وجود شبيه للشخص، وكثيرا ما تنشر وسائل الإعلام قصصا عن مشاهير لهم نسخ طبق الأصل.لكن هل تتخيل أن مثل هذه المصادفات النادرة قد تتحول افتراضيا إلى واقع، عندما يكون بإمكان أي شخص إنشاء توأمه الرقمي الخاص.والتوائم الرقمية البشرية هي جزء من مفهوم أوسع […]

ظهرت المقالة كل شيء متاح حتى قلبك..



صمم توأمك الرقمي وحسن من مظهرك أولاً على ايرث نيوز.

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