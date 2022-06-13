العراق على مفترق طرق بعد موقف سماحة السيد مقتدى الصدر الأخير؛ اما النجاة او نهاية دولة اسمها العراق

2022/06/13 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

لقد اصبت كما أصيب اغلب أبناء وطننا

بصدمة قوية بعد قرار سماحة السيد مقتدى

الصدر باستقالة نواب الكتلة الصدرية من

مجلس النواب، هذه الخطوة التي يمكن ان

تدفع البلد باتجاه مستقبل

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