الزوراء يتغلب على القوة الجوية ويبلغ نصف نهائي كأس العراق

2022/06/13 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الزوراء الرياضي ، اليوم

الاثنين، فوزا على فريق القوة الجوية

ضمن منافسات بطولة كأس العراق.

وتفوق الزوراء بهدفين مقابل هدف لفريق

القوة الجوية في اللقاء الذي جمع

الفريقين على اديم ملعب الشعب ال

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