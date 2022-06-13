2022/06/13 | 22:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QQf-07ozsPk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي .. رابع أقوى جهاز أمني في العالم | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جهاز مكافحة الإرهاب العراقي .. رابع أقوى جهاز أمني في العالم | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).