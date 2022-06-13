الخزعلي يحذر من جهات تحاول اشاعة الفوضى ودعم الاقتتال الداخلي

2022/06/13 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: العراقيون حققوا نصرا كان بمثابة المستحيل بمباركة المرجعية والحشد الشعبي الخزعلي: حشدنا انتم سور الوطن وكرامته نتذكر بكل فخر بطولاتكم وشهداءكم الخزعلي: الشعب العراقي اصبح كله امة الحشد ويقف معكم الشيخ الخزعلي: لا نسمح بجر الحشد الشعبي الى اي اجندة سياسية الخزعلي: إرادة خارجية وقوى داخلية لا تريد استقرار البلد الخزعلي: اميركا قامت […]

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