بعد الصدريين.. توقعات باستقالات جديدة لنواب عراقيين- عاجل

2022/06/13 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع الخبير في الشأن السياسي أحمد الشريفي، اليوم الاثنين، تقديم عدد من النواب استقالاتهم خلال المرحلة المقبلة بعد استقالة النواب الصدريين.

وقال الشريفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، فتح الباب امام النواب الاخرين لتقديم استقالتهم خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف ان "هناك نواب مستقلين او ربما من بعض الكتل سيقدمون على الاستقالة بسبب المشهد السياسي الذي وصل الى مرحلة خطيرة جداً"، مشيرا الى ان "غالبية القوى السياسية لا تريد تشكيل أي حكومة جديدة دون التيار الصدري، فهي تدرك جيداً ان هذه الحكومة سوف يكتب لها الفشل، وربما لا يطول عمرها عن 6 اشهر الى سنة واحدة فقط".

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