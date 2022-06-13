شركة تابعة لنجيب ساويرس تتلقى عرضي شراء أحدهما خليجي خلال أسبوع.. ما توقعات الخبراء؟

2022/06/13 | 22:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت شركة بلتون المالية القابضة - إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس - عرضي شراء خلال أسبوع؛ الأول من شركة دبليوم إم للاستشارات، والثاني من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية.

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