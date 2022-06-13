2022/06/13 | 22:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eWcR2_UtQlA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبتز إلكتروني يسمي نفسه ب "الجنرال" يخترق حسابات إعلامية وينشر صورها العائلية الخاصة ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبتز إلكتروني يسمي نفسه ب "الجنرال" يخترق حسابات إعلامية وينشر صورها العائلية الخاصة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).