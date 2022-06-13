مدرب برشلونة يطالب بيكيه بالرحيل عن النادي

2022/06/13 | 22:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، طالب المدافع المخضرم جيرارد بيكيه بالرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.ووفقا لصحيفة “سبورت”، فإن تشافي اجتمع مع بيكيه قبل أسبوعين، وأبلغه بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل بشكل أساسي.ودافع تشافي عن قراره بأن بيكيه يعاني من مشاكل جسدية، جعلته […]

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