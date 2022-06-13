الحشد الشعبي: الجهاد الكفائي فتوى وطنية وليست دينية

2022/06/13 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ان فتوى الجهاد الكفائي كانت وطنية وليست دينية، فيما اشار الى انها افشلت الكثير من مخططات داعش الارهابي.وقال مدير اعلام الهيئة عبد الهادي الدراجي في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، هي فتوى وطنية اجتمعت بها جميع طوائف الشعب واسس على غرار ذلك الحشد الشعبي"، مبينا ان "هذه الفتوى وطنية وليست دينية".واضاف، ان "التنوع موجود في مؤسسة الحشد الشعبي"، مؤكدا ان "هذه الفتوى افشلت الكثير من مخططات داعش الارهابي".

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