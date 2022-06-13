الخزعلي: علينا ان لا نسمح باثارة الفوضى وافشال اي اجندات خارجية

2022/06/13 | 23:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، على ضرورة عدم السماح باثارة الفوضى وافشال اي اجندات خارجية، لافتا الى اهمية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الخزعلي في كلمة متلفزة تابعته /المعلومة/، ان “على القوى السياسية العمل […]

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