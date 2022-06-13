بلينكن: الرد سيكون سريعا على أي اختبار نووي لكوريا الشمالية 

2022/06/13 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، بأن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها سترد سريعا إذا مضت كوريا الشمالية قدما في إجراء اختبار نووي، لكنه مع ذلك شدد على أن خيار الحوار لا يزال قائما.

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