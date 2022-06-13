ملامح موسم السلوي الممتاز.. تعرف على المقترحات ولاعبي النخبة

2022/06/13 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة المقترحات الخاصة للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022/ 2023 الواجب العمل فيها للموسم السلوي الجديد.وتضمنت المقترحات الاتي: -فتح باب الانتقالات اعتباراً من 15 حزيران الجاري.-يشترط تصديق العقود بوجود اللاعب وممثل عن النادي وممثلاً من الاتحاد حصراً .-سقف العقود للاعبي النخبة 50 مليون دينار -سقف العقود […]

ظهرت المقالة ملامح موسم السلوي الممتاز..



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