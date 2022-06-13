رمي 'رمانة صوتية' على عيادة طبية شرقي بغداد

2022/06/13 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقيام مجهولين برمي "رمانة صوتية" على عيادة طبية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين قاموا برمي رمانة صوتية على عيادة معاون طبي ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أنها "لم تنفجر وتم استدعاء الخبير الذي قام برفعها دون اصابات".

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