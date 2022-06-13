كوريا الشمالية تستكمل الاستعدادات لإجراء تجربة نووية

2022/06/13 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين استكمال كوريا الشمالية للاستعدادات لإجراء تجربة نووية، ويعتمد تنفيذها على القرار السياسي لبيونغ يانغ فقط.وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن: “أعتقد أن كوريا الشمالية قد أكملت الآن الاستعدادات للتجربة النووية التالية.وأعتقد أنه لإجراء […]

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