نجوم منتخب مصر يدعمون إيهاب جلال بعد أنباء رحيله

2022/06/13 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، رسائل دعم من نجوم الفراعنة، بعد أنباء رحيله عن منصبه.

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