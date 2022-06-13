2022/06/13 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k8DEqWmhOUg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مابعد استقالة النواب الصدريين.. مشهد سياسي أكثر تعقيداً في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مابعد استقالة النواب الصدريين.. مشهد سياسي أكثر تعقيداً في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).