الشطري: العراق سيبقى عصياً على الظلاميين

2022/06/13 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، بذكرى فتوى الجهاد الكفائي.وقال الشطري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في تاريخ الأمم الحية وهي تمر في لحظات إنكسارها أو تهديد وجودها، تبرز صور خالدة من التوهج والعطاء". واضاف، "نستذكر بالفخر ملاحم صنّاع النصر والمتطوعين في تلبية فتوى الجهاد الكفائي في ١٣ حزيران ٢٠١٤"، مؤكدا أنه "سيبقى العراق عصياً على الظلاميين وشذاذ الآفاق، ونبراساً شامخاً للأحرار في العالم".

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