الشرطة تقتل مسلحا دخل مخيما صيفيا للأطفال في تكساس

2022/06/13 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت الشرطة الأميركية مسلحا في مخيم صيفي للأطفال بمنطقة دونكانفيل، جنوب دالاس بولاية تكساس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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