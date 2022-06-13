ايان كرايتن سميث: الجار - عادل صالح الزبيدي

2022/06/13 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي ايان كرايتن سميث (1928-1998) شاعر وروائي اسكتلندي ولد في غلاسكو في مجتمع يتكلم اللغة المحلية الغالية (او الغيلية Gaelic ) ثم تعلم اللغة الانكليزية في المدرسة كلغة ثانية فكتب بها من المؤلفات اكثر مما كتب باللغة الغالية، ولو ان اغلبها ترجمات او نصوص مقابلة لما الفه اصلا بلغته المحلية.



منح وسام الامبراطورية في عام 1980.الجارابنوا لي جسرا على النهرا ......





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