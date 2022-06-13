2022/06/13 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب يبدو أن قوى اليسار الفرنسي الرئيسية تجاوزت مرحلة التشتت، واستطاعت بعد أقل من شهرين على فوز الرئيس ماكرون بالانتخابات الرئاسية، التحول من التنافس غير المجدي فيما بينها، وحالة التشرذم التي عاشتها أطرافها الرئيسية كالحزب الاشتراكي، إلى حالة الهجوم وتحقيق نتائج كانت بالأمس القريب غير منظورة حتى لأكثر المتفائلين في صفوفها.النتائج الرسمية المعلنة للجولة الأولى لانتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانتظار جولة الحسم الثانية / تحالف اليسار الفرنسي يحقق نتائج استثنائية رشيد غويلب - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانتظار جولة الحسم الثانية / تحالف اليسار الفرنسي يحقق نتائج استثنائية رشيد غويلب - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).