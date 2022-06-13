اندلاع حريق باحدى مدارس العمارة

2022/06/13 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين باندلاع حريق في احدى مدارس مدينة العمارة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز انه “حريق اندلع داخل مدرسة الوثبة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان حيث التهم الساحة الخضراء داخلها.واضاف ان “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت بإخماد النيران قبل انتشارها وتوسعها في المدرسة، فيما تجري الجهات […]

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