2022/06/13 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشهد سماء العراق والوطن العربي، مساء غدٍ الثلاثاء، ظاهرة "قمر الفرولة" الثاني في عام 2022.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مصطلح القمر العملاق او قمر الفراولة هو مجرد وصف يطلق على القمر عندما يكون في مداره في اقرب نقطه من الارض(الحضيض)، ( 356 الف كيلومتر) فيبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماء العراق والوطن العربي ستشهد "قمر الفرولة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماء العراق والوطن العربي ستشهد "قمر الفرولة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).