أمريكا تحذر كوريا الشمالية: مستعدون للرد على الاستفزازات النووية

2022/06/13 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، إن بلاده "مستعدة لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة المدى" على وضعها العسكري للرد على الاستفزازات من كوريا الشمالية.

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