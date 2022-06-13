زيلينسكي: الكلفة البشرية لمعارك سيفيردونيتسك مروعة

2022/06/14 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفيردونيتسك "مروعة"، وسط هجوم عنيف للقوات الروسية في محاولة للاستيلاء على المدينة الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.

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