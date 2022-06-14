أستراليا تهزم بيرو وتصعد لمونديال قطر

2022/06/14 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

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حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الآسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي، بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أمريكا الجنوبية، بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت المنتخبين في المرحلة الأخيرة من الملحق الدولي، بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للأستراليين (5-4).وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها أستراليا النهائيات العالمية وستنضم في مونديال قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك، وتونس.

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