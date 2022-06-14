الإمارات تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا بنسبة تفوق الـ100%

2022/06/14 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع.وقال العامري إنه تقرر تقليص مدة سريان المرور الأخضر إلى 14 يوما كإجراء احترازي وقائي بهدف ضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات، مشيرا إلى "أننا شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة".وأعلن أنه "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي والتهاون بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها مرتكبها بغرامة تصل إلى 3000 درهم، وأي شخص يتسبب بتفشي الفيروس معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة"، مؤكدا "أهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية".وشدد على أن "كوفيد-19 مازال موجودا وخط دفاعنا الأول يقف مستجيبا له بهدف حماية الأرواح والمكتسبات الوطنية".

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