2022/06/14 | 00:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخلد حازم : الصدر ونوابه لن يذهبوا للبيت لمتابعة الاطار يشكل الحكومة وحده | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: npabLMT8CAs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخلد حازم : الصدر ونوابه لن يذهبوا للبيت لمتابعة الاطار يشكل الحكومة وحده | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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