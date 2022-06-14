شاهد بالفيديو.. ماهي الســيناريوهات القادمة في العملية السياسية... د فتاح الشيخ يجيب

2022/06/14 | 00:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JpbwcpmsCGY

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