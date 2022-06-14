2022/06/14 | 00:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kFEYzaPVMMs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د فتاح الشيخ:المسـؤولية أمام السيد الصدر اليوم كما كانت مسؤولية السيد محمد صادق الصدر في مواجهة صدام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د فتاح الشيخ:المسـؤولية أمام السيد الصدر اليوم كما كانت مسؤولية السيد محمد صادق الصدر في مواجهة صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).