خجل أنا من إنسانيتي! - محمد عبد المجيد

2022/06/14 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد يجب ذبحه، وقتله، والحُكْم عليه بالإعدام شنقا في ميدان عام، أو جلده خمسمئة جلدة، أو وضعه في زنزانة منفردة حتى يموت، أو ..



أو ..



كلمات قصيرة؛ لكنها تصف بوضوح مجرى نهر الدم في الشريان البشري الذي يقطع عالمنا العربي.والتهمة قد تكون التطاول على الوطن، أو استبدال الجنسية ولعب كرة القدم باسم فريق أجنبي، أو انتقاد أحد الصحابة، أو عدم الاقتناع بالدين، أو إنكار ما هو معلوم بالضرورة مثل تعد ......





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