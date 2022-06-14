شاهد بالفيديو.. مشعان الجبوري يقدم اعتذاره للعراقيين على أكبر خطأ في تاريخه السياسي!!

2022/06/14 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XMUstouR734

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