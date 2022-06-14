سفر الأنشاد، نص اباحي ام وحي إلهي؟ - باسم عبدالله

2022/06/14 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله ليست الكتب المقدسة كتباً علمية، ولا قنوات تلفزة نشاهد فيها حقيقة الوحي الإلهي، لكن يفترض ان تكون قنوات اخلاقية، نرى فيها من القيم ما يمنع عنا الأنانية، الاستبداد وطمع الدنيا، تبث فينا روح المساعدة، العدل، عمل الخير والإحسان كي تكون الحياة بالمعنى اللائق للإنسانية.



فلم يكن هدف الوحي الإلهي ان يسجل ترتيب خلق الكون، متى خلق القمر، الشمس، الأرض، النجوم والبحار، ومتى كان الظلام وحلّ النور، ذلك انها ازم ......





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