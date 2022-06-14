2022/06/14 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإطار التنسيقي يعجل بالحوارات لتشكيل الحكومة والكتل تلتهم المقاعد الشاغرة عمان- الزمان -بغداد -عبدالحسين غزال استفاقت بغداد مع العاصفة الترابية على قلق سياسي واجواء من الحذر اثر انسحب التيار الصدري من العملية السياسية.
فيما أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الإثنين من عمان التي طار اليها مباشرة بعد قرار سياسي خطير برز في الساحة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث رئاسات تدعو للتهدئة ورئيس البرلمان:لا نحتاج للتصويت على استقالة نواب الصدر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الإثنين من عمان التي طار اليها مباشرة بعد قرار سياسي خطير برز في الساحة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث رئاسات تدعو للتهدئة ورئيس البرلمان:لا نحتاج للتصويت على استقالة نواب الصدر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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