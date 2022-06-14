ثلاث‭ ‬رئاسات‭ ‬تدعو‭ ‬للتهدئة‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭:‬لا‭ ‬نحتاج‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬نواب‭ ‬الصدر‭ ‬

2022/06/14 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬يعجل‭ ‬بالحوارات‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬والكتل‭ ‬تلتهم‭ ‬المقاعد‭ ‬الشاغرة عمان‭- ‬الزمان‭ -‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال استفاقت‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬العاصفة‭ ‬الترابية‭ ‬على‭ ‬قلق‭ ‬سياسي‭ ‬واجواء‭ ‬من‭ ‬الحذر‭ ‬اثر‭ ‬انسحب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭.‬فيما أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬عمان‭ ‬التي‭ ‬طار‭ ‬اليها‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬سياسي‭ ‬خطير‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ […]

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