من جنس العاصفة ذاتها

2022/06/14 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام العاصفة‭ ‬الترابية‭ ‬السياسية‭ ‬هبّت‭ ‬على‭ ‬العراق،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬حزام‭ ‬اخضر‭ ‬آمن‭ ‬لحماية‭ ‬جميع‭ ‬الكيانات‭ ‬والشخصيات‭ ‬والمناصب‭ ‬والمسميات‭ ‬منها‭.‬ جاء‭ ‬اقتران‭ ‬الحدث‭ ‬السياسي‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬انسحاب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬بموجات‭ ‬من‭ ‬الغبار‭ ‬الثقيل‭ ‬أغلقت‭ ‬المطار‭ ‬وأدخلت‭ ‬ذوي‭ ‬الرئات‭ ‬الضعيفة‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬وعطّلت‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬وبين‭ ‬المدن‭ ‬المتباعدة‭ ‬وأعادت‭ ‬الى‭ ‬الاذهان‭ ‬قلّة‭ […]

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