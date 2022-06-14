2022/06/14 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران:احتجاز طائرة فنزويلية دعاية ضدنا بيروت – طهران -الزمان حث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الإثنين المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا على العودة على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين. وقال مصدر إسرائيلي في القناة الرابعة ان تل ابيب طلبت من انقرة الاضطلاع بمسؤولية تأمين رعاياها. وقال الوزير الإسرائيلي في بيان «بعد عدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير الاسرائيليين بمغادرة تركيا بأسرع وقت بسبب التهديدات الإيرانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير الاسرائيليين بمغادرة تركيا بأسرع وقت بسبب التهديدات الإيرانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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