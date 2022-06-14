تحذير‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬بمغادرة‭ ‬تركيا‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬بسبب‭ ‬التهديدات‭ ‬الإيرانية‮ ‬

2022/06/14 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭:‬احتجاز‭ ‬طائرة‭ ‬فنزويلية‭ ‬دعاية‭ ‬ضدنا بيروت‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ حث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬الإثنين‭ ‬المواطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التهديدات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬باستهداف‭ ‬إسرائيليين‭.‬‮ ‬ ‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬الرابعة‭ ‬ان‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤولية‭ ‬تأمين‭ ‬رعاياها‭.‬ وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬عدة‭ […]

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