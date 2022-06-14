أستراليا تتأهل لكأس العالم بالفوز على بيرو.. ما هي أفضل مشاركة مونديالية للكنغر؟

2022/06/14 | 01:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز منتخب أستراليا مكاناً له في كأس العالم، الّذي سيقام في قطر أواخر العام الحالي، بعد تجاوزه منتخب بيرو في الملحق العالمي الّذي جمعهما، مساء الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.

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