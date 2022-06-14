2022/06/14 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال تداعيات خطوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي طلب من نواب كتلته ترك 73 مقعدا في البرلمان العراقي، تثير جدلا في العراق، وصلت إلى حد طلب قياديين في كتل سياسية كبيرة، مثل كتلة الفتح، العون من المرجعية الدينية الشيعية في النجف.

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