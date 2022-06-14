زيلينسكي عن معركة دونباس: واحدة من أكثر المعارك ضراوة في أوروبا

2022/06/14 | 02:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي يوم الاثنين، إن معركة منطقة دونباس في شرق أوكرانيا "ستدخل بالتأكيد في التاريخ العسكري باعتبارها واحدة من أكثر المعارك ضراوة في أوروبا".

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